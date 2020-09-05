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AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı

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Son dakika haberler: ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yarın düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin adaylara saat uyarısında bulunuldu. Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylara hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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