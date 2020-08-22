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Haber Giriş: 22.08.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... ÖSYM Başkanı açıkladı: 2020 YKS yerleştirme sonuçları...

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020-YKS sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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