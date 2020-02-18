Son dakika haberler... Gezi Parkı Davası'nda karar

Silivri'de görülen duruşmada Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Mala zarar verme", "Nitelikli yağma", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "Kasten yaralama", "Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet" suçlarından hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından beraat kararı verildi.

Tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliyesi yönünde karar çıktı.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Memet Ali Alabora hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken "ifadelerinin alınmasına yönelik" ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

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