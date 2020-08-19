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Haber Giriş: 19.08.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler trafik kazası geçirdi

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Son dakika haberler... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler trafik kazası geçirdi
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.

20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere karayolu ile Ankara’ya hareket eden Başkan Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Güler, Twitter hesabından "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.

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