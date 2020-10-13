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Haber Giriş: 13.10.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Operasyonda son durum! 15'i yakalandı

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Son dakika haberler: Operasyonda son durum! 15'i yakalandı
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Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon haberleri peş peşe geliyor... Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk gözaltına alındı
Operasyon haberleri peş peşe geliyor... Eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk gözaltına alındı
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