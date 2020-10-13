DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: Operasyonda son durum! 15'i yakalandı
Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle