Son dakika haberler... Önce taciz, sonra darp iddiası! Kendini bu sözlerle savundu

Bostancı'da geçtiğimiz cumartesi gecesi otobüs durağında bekleyen Nagehan Bıyıklı'yı darp ederek cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Tarık Ö. ve Ramazan S., emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Sabah'tan Furhan Kara'nın haberine göre, sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Tarık Ö., müşteki Nagehan Bıyıklı'nın olay yerinde beklerken kendisine telefon ihtiyacı olduğunu söylediğini belirterek, ''Bana küfür etti. Ben göğsüne elimle dokunmak istemedim. Üzerinde bulunan ve ona ait olan değerli eşyaları kim ya da kimlerin aldığını bilmiyorum. Bana hakarette bulunan Nagehan Bıyıklı'dan davacı ve şikâyetçiyim" dedi. Şüpheli Ramazan S. ise olayla ilgisi olmadığını ve olay sırasında Tarık Ö.'yü olay yerinden uzaklaştırdığını söyledi.

"KENDİSİNE İKİ TOKAT, YUMRUK KARIŞIK ATTIM"

Sorgusunun ardından Ramazan S.'nin serbest bırakılmasına karar veren savcı, Tarık Ö.'yü ise ''Cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Tarık Ö., mahkemedeki sorgusunda, olay gecesi hem kendisinin hem de müştekinin alkollü olduğunu belirterek, ''Müşteki bana küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine kendisine iki tokat, yumruk karışık attım. Ancak bu sırada kesinlikle kendisinin göğüslerine dokunmadım. Cinsel yönden kendisine herhangi bir harekette bulunmadım. Zaten bu durum kamera görüntülerinde de mevcuttur. İzlenmesi halinde benim taciz etmediğim ortaya çıkacaktır. Gece boyunca tacize uğrayan biri varsa o da benimdir. Çünkü sürekli telefon ve şarj isteyen kendisidir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana küfür ettiği için kendisini darp ettiğimi kabul ediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.