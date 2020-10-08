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Haber Giriş: 08.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Türkiye karşıtı bir siyasettir bu

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Son dakika haberler... Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na: Türkiye karşıtı bir siyasettir bu
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki geldi. Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu." dedi. Çelik, "İçerde Kılıçdaroğlu’nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da Türkiye’nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın.

CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. “Beştepe'ye giden CHP'li” tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP Kongresinde yerlerini korudu.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.

Neticede CHP yönetiminin, yalandan medet uman siyaset anlayışı gün geçtikçe farklı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır.

Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumakta eğilmez ve bükülmez Türkiye siyasetini dirayetle yönetmektedir. İçerde Kılıçdaroğlu’nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır."

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