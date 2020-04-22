Son dakika haberler... Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı'ndan dikkat çeken sözler

NTV canlı yayınında açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Okullar sağlık sorunları giderildiği için 'okullar açılsın' deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz.

Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız.

Yaz ayları için bir planlamamız yok.

Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim ayları üzerinde yoğun bir planlamamız var. Bu planlamalar çerçevesinde Türkiye'nin genel durumu uygun olduğunda Mayıs-Haziran aylarında okulu açarız.

Ayrıntılar geliyor...