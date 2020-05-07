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AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 15:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Öğrenciler için önemli haber.... Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yaz boyunca yayında olacak

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Son dakika haberler: Öğrenciler için önemli haber.... Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yaz boyunca yayında olacak
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) açık, EBA TV'nin yayında olacağını bildirdi.

Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:
"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

EBA TV frekans ayarı videolu anlatım! TRT EBA TV canlı nasıl izlenir?
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