Son dakika haberler... O terörist, 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonunda etkisiz hale getirildi
5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi Operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan “YILDIRIM-1 Cudi Dağı Operasyonu”nda bölgede icra edilen Tarama/ Arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Alişer kod adlı Osman Durmuş silahıyla (NEA-15 Piyade Tüfeği) birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Söz konusu teröristin; 14 Nisan’da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran’da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir.
Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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