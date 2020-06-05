Son dakika haberler... Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek öğrencilerin T.C Kimlik Kartı Başvuruları için 6 Haziran Cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını ve bu öğrencilerin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını duyurdu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 6 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YKS'ye Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 6 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru#yks2020#sokağacıkmakısıtlaması #nüfus#icisleribakanlığı pic.twitter.com/E6knOw479T— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 5, 2020
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