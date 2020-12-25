Son dakika haberler: Nevşehir'de insanlık zinciri... Yürekler ağza geldi

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Yangın, saat 15.00 sıralarında Karasoku Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında bulunan kömürlükte çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.



Duman kaplayan binada yaşayan Irak uyruklu 17 kişi mahsur kaldı. Mahalledeki vatandaşlar, itfaiyeye haber verip yardıma koştu. Mahalle sakinleri, 2'nci kattaki çocukları pencerelerin demir korkuluklarına tırmanarak tahliye etti.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de mahsur kalan diğer kişileri itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.