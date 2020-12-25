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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Nevşehir'de insanlık zinciri... Yürekler ağza geldi

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Son dakika haberler: Nevşehir'de insanlık zinciri... Yürekler ağza geldi
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Nevşehir'de bir binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi insan zinciriyle kurtarıldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Kurtarılan 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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  • Nevşehirde yangın paniği
  • Nevşehirde yangın paniği
  • Nevşehirde yangın paniği
  • Nevşehirde yangın paniği
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Karasoku Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında bulunan kömürlükte çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Duman kaplayan binada yaşayan Irak uyruklu 17 kişi mahsur kaldı. Mahalledeki vatandaşlar, itfaiyeye haber verip yardıma koştu. Mahalle sakinleri, 2'nci kattaki çocukları pencerelerin demir korkuluklarına tırmanarak tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de mahsur kalan diğer kişileri itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. 17 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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