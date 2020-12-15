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Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Nevşehir'de aynı aileden 3 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: Nevşehir'de aynı aileden 3 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk’ün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Öztürk ailesi 4 günde 3 aile ferdini kaybetmenin acısını yaşıyor. Köyde vefatlar büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk 4 gün önce babası Gazi Öztürk’ü 2 önce de eşi Belgiya Öztürk’ü korona virüs nedeniyle kaybetti. Muhtar Öztürk’te Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görmekte iken bugün de kendisi Kovid-19’a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Köyde aynı aileden 4 gün içerisinde 3 kişinin vefatı büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.

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