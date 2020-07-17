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Özden ATİK - DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Nazmi Mete Cantürk'ün 15 yıla kadar hapsi istendi

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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk'ün eşi ve kızıyla birlikte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün ise beraati istendi.

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