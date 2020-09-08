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Son dakika haberler... NATO'daki Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı ertelendi
MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi.
MSB'den alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası bugün NATO Karargahı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantı ertelendi.
NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından toplantı 10 Eylül'e ertelendi.
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