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Gülseli KENARLI - Mertcan ÖZTÜRK  / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 17.12.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı

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Son dakika haberler: Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı
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Son dakika haberi... Mustafa Sarıgül, partisinin adının "Türkiye Değişim Partisi" olduğunu açıkladı.

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  • Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı
  • Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı
  • Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı
  • Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.

Son dakika haberler: Mustafa Sarıgül partisinin adını ve logosunu açıkladı

 

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