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DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 17:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Muş Korkut'ta korkutan deprem

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Son dakika haberler... Muş Korkut'ta korkutan deprem
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Son dakika depremler: Muş’un Korkut ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Batman, Tatvan ve Bitlis'te de hissedildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklamada bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.48’de merkez üssü Korkut ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı.

BAKAN SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından depremle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Muş’un Korkut ilçesinde saat 17.48’de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor."

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