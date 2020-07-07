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Yüksel KOÇ - DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 17:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten dava

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Son dakika haberler... Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten dava
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Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı DEİK Genel Kurulu’nda, katıldığı bir televizyon programında, “Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler” diyen Metin Akpınar’ı hedef almış ve “Beni ipe götürecekmiş. Bunu sanatçı görünümü adı altındaki müsveddeler yapıyor. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar? Biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götürecekmiş. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız” demişti.

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