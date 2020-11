Son dakika haberler: Muhittin Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü!

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

BAŞKAN BÖCEK: HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile hastanedeki odasında ziyaret ettiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasında geçen sohbet şöyle:



Rektör Özkan: Nasıl gidiyorsunuz başkanım?



Başkan Böcek: Sayenizde iyi. Şu anda 100 günü geçti. Bu süreçte gece gündüz demeden, şahsınızda tüm sağlık çalışanlarına, dua eden, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Ve herkes, bütün yardımcı arkadaşlar dahil, hemşirelerimiz, doktorlarımız gece gündüz demeden, çok ilgilenildi. Dualarım size, teşekkür ediyorum her şey için.



Rektör Özkan: Biz her hastamızla ilgilenmeye çalışıyoruz ama siz Antalya için önemli bir isimsiniz. Çok mutluyuz sizi böyle gördüğümüz için. İnşallah en kısa zamanda görevinizin başında da sizi görmek isteriz. Bakışlarınız enerji dolu zaten. İnşallah çok daha iyi şeyler yapacaksınız Antalya için de.



Başkan Böcek: Çok teşekkür ediyorum her şey için.



Rektör Özkan: Geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin.