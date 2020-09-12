Son dakika haberler: Muhittin Böcek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Negatif çıktı

Yaklaşık 30 yıl önce, nişanlı olan Muhittin Böcek ve Havva Minta, düğün arifesi öncesi tatsız bir olay yaşadı. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için babasıyla alışverişe gittiği sırada trafik kazası geçiren Havva Minta, uzun süre tedavi gördü. Trafik kazası sonrasında vücudunda hasar oluşan Havva Minta'ya o dönemde en çok nişanlısı Muhittin Böcek destek verdi. Her engele karşı birbirlerine destek olan çift, sevgilerini evlilikle taçlandırdı. Havva ve Muhittin Böcek çiftinin Gökhan adında bir oğlu oldu. Bir dönem kanser tedavisi gören Minta'yı eşi Muhittin Böcek yalnız bırakmadı. Yıllar sonra ayrılık kararı alan çift, oğulları için dost kaldı.



Havva Minta, Muhittin Böcek'in 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanmasının ardından oğlu Gökhan ile birlikte başından ayrılmadı. Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmasının ardından zor günler geçiren başta oğlu Gökhan Böcek'e destek veren Havva Minta, Başkan Böcek için iyi dileklerde bulundu. Zaman zaman eski eşi ve oğlunun fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Havva Minta duygulandıran son paylaşımında, “30 yıl önce sen beni ayağa kaldırmıştın. Oğlumuz için şimdi sıra sende. Dualarım seninle…" ifadelerini kullandı.



Havva Minta'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BÖCEK'İN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEYE ZİYARET



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs tedavisi sırasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in tedavisinin devam ettiği hastaneyi ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Böcek'in durumunun iyiye gittiğini, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte koronavirüs tedavisi sırasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle tedbir amacıyla uyutulan Antalya Büyükheşir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yattığı Özel Memorial Antalya Hastanesi'ne ziyarette bulundu.



Bakan Çavuşoğlu ziyaretin ardından hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. 27 gündür tedavisi devam eden Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizimde ata dostumuz Muhittin Böcek'e rabbimden şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir, tekrar görevine başlar. Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığımız, hastanemiz, doktorlarımız, diğer hastanelerden hekimlerimiz, herkes büyük bir çaba sarf ediyor" dedi.





CUMHURBAŞKANI, OĞLUNU ARADI



Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında iyi haberleri almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bugün doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, Muhittin Başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor, değerleri yükseliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak daha sonra da normalde dönecek. Bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız da yakinen takip ediyor, dün de Böcek'in oğlu Gökhan kardeşimizi aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımız ile ilgili bilgi veriyor. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur" diye konuştu.

KOVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN MUHİTTİN BÖCEK'İN SON KONTROL PCR TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Başkan Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.