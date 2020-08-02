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Haber Giriş: 02.08.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Muharrem İnce'den 'yeni parti' açıklaması

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Son dakika haberler... Muharrem İnce'den 'yeni parti' açıklaması
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CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi.

CHP'li Muharrem İnce, son günlerde çıkan 'yeni parti kuracak' iddialarına Twitter hesabından yanıt verdi.

İnce, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

 

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