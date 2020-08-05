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Haber Giriş: 05.08.2020 - 17:45,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Muharrem İnce'den yanıt: Bölücü olan kim

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Son dakika haberler... Muharrem İnce'den yanıt: Bölücü olan kim
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Yeni parti kuracağı iddiaları gündemde olan CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?"

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