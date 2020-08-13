Son dakika haberler... Muharrem İnce: Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım

CHP'li Muharrem İnce, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İnce'nin açıklamaları şöyle:

"KÖTÜ GİDİŞATTAN CHP NASİBİNİ ALMIŞTIR"

"Herkes konuştu. Bilen de bilmeyen de. Sadece Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.

Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu kötü gidişattan CHP nasibini almıştır.

CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan vekilleri seçimle gelmiyor. Ön seçim artık yok.

Kurultaylarımızda beş dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekir.

Bugün Kurultay'da Genel Başkan bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir.

Kadın Kolları Kurultayı'na katılma zahmeti bile göstermemiştir.

Kurultay iradesini de tanımayan bir Genel Başkan vardır şimdi.

"AYRILSAM BİLE CHP'Yİ KURTARMAK İÇİN AYRILIRIM"

'Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti' diyen dostlarına değil kendi evlatlarına güvenmelidir.

Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

CHP bir seçenek kurtarıcı rolü görmüyor sadece bir gözlemci olarak olayı seyrediyor.

Türkiye’nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir.

Türkiye’nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sımsıkı sarılarak çözülür.

Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80’i değişkendir.

Ben inanıyorum ki 50 + 1 mümkündür.

Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir.

1000 GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ'Nİ 4 EYLÜL'DE SİVAS'TA BAŞLATIYOR

Bugün başlattığımız hareketin adı "1000 Günde Memleket" hareketidir.

Önümüzdeki günlerde karşınıza çıkacağız.

Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir.

4 Eylül'de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta olacağız.

4 Eylül’de hareketimizi başlatacağız.

Bizim hareketemizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır.

Bu hareket aklı ve bilimi temel alacaktır.

Çok kısa sürede size tanıtacağım alanında uzman daha önce siyasetle uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.

"SEÇİM GECESİ NEREDEYDİM?"

Mitingde görevlendirdiğim arkadaşım listeye konulmamış. Sıfır moralle miting yaptırdılar bana. Bana yakın isimleri milletvekili adayı yapmıyorlar.

Bu psikolojide miting yaptırıyorlar moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar.

Geldik seçim gecesine. Bana bilgi verin dedim bilgi vermiyorlar.

İkinci tura kaldı mı kalmadı mı? Bilmiyorum.

13 bin sandıkta CHP’nin gözlemcisi yok. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar.

Gece yarısı bizim genel başkan yardımcılarımız çıktı seçim ikinci tura kaldı dedi. Nerden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.

O gece krizi kötü yönetmiş olabilirim özür diliyorum ama bana veri veremediler.

Seçim geçmiş parti seçimi tartışıyor beni davet etmiyorlar.

BEŞTEPE’YE GİDEN CHP’Lİ İDDİASI

“Bir CHP’li saraya gitmiş.” Yapmayın etmeyin Genel Başkan'ı arıyorum “gelin bir araya gelelim” diye.

İki gazeteciye dava açtım Genel Merkez açamadı.

Acaba Genel Başkan Yardımcıları'ndan biri mi gitti. İnsanın aklına bu geliyor.

“CHP TAM DA İKTİDARA YÜRÜRKEN İNCE NEDEN BÖYLE YAPTI”

CHP’nin iktidarı demek şu demek CHP Genel Başkanın cumhurbaşkanı olması demek.

Ben iktidardan bunu anlarım.

Eğer Erdoğan’ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksan ben ona CHP iktidarı demem ki.

Genel başkanın böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası yoksa CHP’nin iktidara yürüdüğü hayal demektir.

İktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten.

CHP YEREL SEÇİMLERDE BAŞARISIZ MIYDI?

Hayır çok başarılıydı. Ama unutmayın. İstanbul’u, Ankara’yı, Mersin’i, Adana’yı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP’liler kazandırdı. Aday çıkarmadılar.

Ama seçimden sonra CHP Kürt vatandaşlarımıza yürekten bir teşekkür edemedi. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarımıza.

“BİZİ BÖLÜYORSUN!”

Ben millet ittifakından cumhur ittifakına mı geçiyorum? Hayır… 'Bölmek' demek buradan alıp bu tarafa taşımak demektir.

Yandaş medyaya gelince bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşarttı. Ne kadar beni seviyormuşsunuz da benim haberim yokmuş.

Ama biliyorum ki memleket hareketi yola çıkınca ekranlarınızı ve sayfalarınızı bana kapatacağınızı biliyorum ama merak etmeyin memleket hareketi medyayı da özgürleştirecek.

“KURULTAYDA SAYGISIZLIK YAPILDI ONUN İÇİN PARTİ KURUYOR”

Arkadaşlar çocuk muyuz? Delegelerin arasında oturmak benim için şereftir.

Bu siyaset bilmeyen insanların sözüdür. Umurumda değil.

Partide ilkeler çiğneniyor ben buna kızıyorum.

Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı da Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağım."