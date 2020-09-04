Son dakika haberler: Muharrem İnce disiplin süreci ve istifa sorusuna yanıt verdi

Muharrem İnce’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:



Yüksekova’dan başlayıp Enez’e kadar, Sinop’tan başlayıp Mersin’e kadar Türkiye’yi karış karış dolaşacağız. Millet karar verecek bizim nereye evrileceğimizi. Bu hareketin gücü de yönü de her şeyi millettir. Onu zaman içinde hep birlikte göreceksiniz.



Ben 41 yıldır partiliyim, partimi seviyorum ancak ülkemi daha çok seviyorum. Ben Ankara’da oturarak bu milletin sorunlarının çözülmeyeceğine inanıyorum. Onun için salıdan salıya 45 dakika konuşarak bu milletin sorunları çözülmez.



Birisi beni disipline vermiş, korkuyor musun? Ben o duyguları terk edeli çok oldu. Ama şunda korkuyorum. 10 yıl 15 yıl sonra Muharrem abi sen bu memleket yanarken neden bir milletvekilliğine razı oldun, sesini çıkarmadın, diye hesap sormalarından korkuyorum. Benim korkum disiplin falan biz onları geçtik, çocuk değiliz.



(CHP’den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?)Hayır niye edeyim. Ben buradayım. Bugün 4 Eylül CHP’nin ilk kurultay günü. Böyle bugünde böyle bir soru abes olur. Ben memleket sevdalısıym