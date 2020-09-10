Son dakika haberler: Muğla'da orman yangını

Yangın, Kavaklıdere'nin Ortaköy Mahallesi Harmanbeli mevkindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 3 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.