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DHA- İHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Muğla'da orman yangını

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Muğla'nın Milas ilçesinde bağlı Kısırlar Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangının çıktığı alanın ormanlık ve sarp alan olduğu öğrenilirken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerinden de kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangına şu anda karadan 20 arazöz, 10 su tankeri ve 3 dozer sevk edilirken Marmaris ve Fethiye’de konuşlu 2 yangın söndürme helikopteri yangına havadan müdahale ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri şu anda İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden bin yangın söndürme helikopterinin yangın bölgesine sevk edildiğini açıklarken, yangın söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan devam ediyor.

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