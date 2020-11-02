Son dakika haberler: Mucize.. İzmir depreminde yıkılan apartmanda 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

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Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da çöken Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı.

​Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

AFAD BAŞKANI: ELİF YAVRUMUZU CANLI OLARAK ÇIKARDIK



AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

ANNEANNE: ELİF'E KAVUŞTUM



Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.







Mucize kurtuluşa CNN Türk anbean aktardı. CNN Türk Muhabiri Sema Akbulut o anları şu sözlerle anlattı:

"Ekiplerden biz bir alkış gördük. Enkazda hala 6 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Elif çıkartıldı, üç yaşındaki Elif'e sonunda ulaşıldı. Gerçekten burada büyük bir mutluluk olduğunu söyleyebiliriz. Ekiplerin birbirine sarıldığını görüyoruz. Herkes çok duygulu anlar yaşanıyor. Seher hanım üç çocuğuyla çıkarılmıştı. İlk günden bu yana yoğun bir çaba sarf ediliyordu. Anneanne ve dedesi buradaydı. "Umudumuzu kaybettik ama Elif'imize ulaşırız" demişlerdi.







Elif'in dedesi: Bu haberi almak çok çok mutlu etti. Allah bize mucize yarattı, yedi katın altından canlı çıkmak ne demek? Sözün bittiği yerdeyim, keşke ben orada kalsaydım.

İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz o anları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı:

"İnanın şu an konuşamıyorum. Üç gündür Elif için, diğer vatandaşlarımız için mücadele veriyoruz. Gözleri açık bir şekilde bulduk. Umarım yaşayacaktır, inşallah farklı bir şeyi yoktur.

Çıkarırken de arkadaşımızın parmağını sıktı. Gözleri açık, kolları oynuyordu. Rahat bir vaziyetteydi. O anı anlatamıyorum. Son enkazı kaldırana kadar hiçbir zaman umudumuzu kesmiyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi kahraman. Tüm ekipler kahraman. Biz de İstanbul İtfaiyesi olarak büyük mücadele verdik. Hepsine teşekkür ediyorum.

İnşallah enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza ulaşırız. Alkış öncesi arkadaşlarımız ses aldı, görüntü aldı. Belli aralıklarla biz dinleme yaparız ama hiçbir dinlemede Elif'in sesini tespit etmedik. Ama inanıyorduk Elif'in canlı çıkacağına. Son enkazı kaldırana kadar umudumuz tükenmedi. Devam ediyoruz. Elif'in gözlerinde tebessüm vardı. Yüzü, tebessümü görünce zaten arkadaşlarımız mutluluktan neredeyse koşacak hale geldiler. Çünkü Elif'i bulmuştuk. Aile çok üzgündü ama özellikle ben babasına da teşekkür ediyorum. Babası da bize her konuda yardımcı oldu, bize destek verdi. Umarız diğer kalan vatandaşlarımızı bu şekilde çıkarırız."

BAKAN KOCA SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi'' dedi.

SANDALYE SAYESİNDE HAYATTA KALMIŞ

Dayısı Özgür Değerli, depremin simgesi haline gelen yeğeni Elif’in 65 saatlik öyküsüyle ilgi olarak ise, “Kardeşim diğer çocuklarını bir araya getirmiş ancak Elif kendi odasında kalmış. Orada üzerine devrilen bir sandalye sayesinde göçük altında kalmaktan kurtulmuş. Orada kendiliğinden bir yaşam üçgeni oluşmuş. Doktorumuzdan aldığımız bilgiye göre, bebeklerin ilk etapta bir ağlama süreçleri oluyormuş ama ağlama sonrasında uykuya dalıyorlarmış. Metabolizması yavaşladığından yaşama tutunmak için süreci uzatmış” dedi.

PARAMEDİK TOLGA ÜNSEL: ELİF BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA İYİ ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek'in kurtuluş anlarını AA ekibine anlattı.

Elif'e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer alan Ünsel, 65. saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını ifade etti.

Ünsel, AFAD ekibinin enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatlerin 07.54'ü gösterdiğini dile getirerek, "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi." dedi.

Elif'i 08.05'te delikten çıkardıklarını ifade eden Ünsel, ilk müdahaleyi deliğin başında yaptıklarını, travma tahtası ile boyunluk taktıklarını ve üstünü örterek sahra hastanesine aldıklarını aktardı.

Hastanede tüm tıbbi bakımları yapılan bebeğin damar yolunun açıldığını ve serum takıldığını, oksijen takviyesi yapıldığını anlatan Ünsel, bebeğin ambulans ekiplerince 08.12 itibarıyla Ege Üniversitesine nakledildiğini dile getirdi.

"TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDAYMIŞ"

"Elif beklediğimizden daha iyi çıktı." diyen Ünsel, "Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir UMKE'ci arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi. Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış." dedi.

Ünsel, arama kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok önemli olduğunu, ekiplerin 1 dakika durmadan çalıştığını, tek isteklerinin canlı bedenlerle enkaz alanından ayrılmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Hayat bir kez daha kazandı" dedi.



Bakan Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, "Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız" ifadesini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN 'ELİF' PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Elif'in enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeyle taşındığı anın görüntüsünü paylaşan Altun, "Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. AFAD'ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Elif, azmin ve umudun gücünü gösterdi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından Elif Perinçek'in 65 saat sonra kurtarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Elif'in sedyeyle ambulansa taşındığı sırada itfaiyecinin elini tuttuğu anın fotoğrafını paylaşan Çelik, "Umudun hiç bitmeyeceğini gördük. İdil’in ardından, 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi. Kurtarma ekiplerimize minnettarız. Yürekleri umut ve hayat için atıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin, "Umudun, inancın, azmin adı Elif" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in fotoğrafını 'İyi ki varsın AFAD' etiketiyle paylaşan Kalın, "Umudun, inancın, azmin adı Elif. Elif'in ve diğer kardeşlerimizin kurtarılmasında olağanüstü bir çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Mevla hepsinden razı olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun" dedi.

Oktay, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek'in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif'in kurtarılma görüntülerini paylaşan Oktay, "Şükürler olsun. 3 yaşındaki Elif'imiz 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Dayanma gücü veren Rabbime hamdolsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez. Minnettarız" dedi.