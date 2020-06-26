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Haber Giriş: 26.06.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu’na ilişkin açıklama

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Son dakika haberler... MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu’na ilişkin açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir.

Sivil, masum kişiler ile çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bugüne kadar olduğu gibi aynı dikkat ve hassasiyet operasyonun gecikmesi pahasına da olsa Pençe-Kaplan Operasyonu’nda da devam etmektedir.

Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolundan yürümeye devam eden Kahraman Ordumuz; asil milletimizin destek ve dualarıyla şanlı tarihimize yakışır şekilde insani, ahlaki ve uluslararası değerlere göre terörle mücadelesini sürdürmektedir.

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