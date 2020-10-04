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Haber Giriş: 04.10.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB'den net çağrı: Derhal terk etmelidir

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Son dakika haberler... MSB'den net çağrı: Derhal terk etmelidir
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir." açıklamasını yaptı.

MSB'nin açıklamaları şöyle:

Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir.

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır.

Ermenistan'ın kendi kendisine karşı Türk uçakları ile İHA/SİHA'ların kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan mesnetsiz iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıntılar geliyor...

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