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Hürriyet
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DHA- AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB'den ''Minyatür Bomba Projesi'' paylaşımı!

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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi'' açıklamasında bulundu.

 Milli Savunma Bakanlığı, Minyatür Bomba Projesi kapsamında, sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401'inci Test Filo Komutanlığımız tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı başarıyla icra edildi." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'nın proje yöneticisi, TÜBİTAK SAGE'nin ise harp başlığı geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak yer aldığı Minyatür Bomba projesinde ilk görsel IDEF'17 fuarında ortaya çıktı.

Proje kapsamında düşman hava savunma sistemleriyle bu sistemlerin koruması altındaki hedeflere karşı F-16, F-4/2020, F-35 uçaklarından ve SİHA'lardan atılabilecek mühimmat ve çoklu taşıma salanı prototipleri geliştirilecek, entegrasyon ve sertifikasyonu yapılacak.

 

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