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Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB'den İzmir’de meydana gelen depremle ilgili açıklama

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Son dakika haberler: MSB'den İzmir’de meydana gelen depremle ilgili açıklama
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MSB, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları yapılmış, birliklerimizde herhangi bir ciddi hasar tespit edilmemiştir. Bölgede konuşlu Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birlikler planlı faaliyetlerine devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

MSB, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları yapılmış, birliklerimizde herhangi bir ciddi hasar tespit edilmemiştir. Bölgede konuşlu Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birlikler planlı faaliyetlerine devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

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