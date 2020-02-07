Son dakika haberler... MSB'den İdlib açıklaması: TSK, en sert şekilde karşılık vermeye hazır

“Türkiye, gözlem noktalarına yapılacak saldırılara en sert şekilde karşılık verecek. Türk askeri, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması noktasında önlemlerini alıyor ve almaya da devam edecek. Gözlem noktalarındaki personel zaman zaman rotasyona tabi tutuluyor ancak bugüne kadar noktaların tahliyesi anlamında hiçbir işlem yapılmadı. Rusya ile Türkiye’nin sahadaki koordinasyonu ile ilgili bir sorun bulunmuyor.

3 ŞUBAT’TAKİ SALDIRI

Çıkış saati, karayolu gibi bilgiler tüm ayrıntılarıyla koordine ediliyor. Rusların bazı açıklamaları oldu ancak teknik detayları kendi aralarındaki konuşmaları bilemiyoruz. Bir takım kopukluklar olmuş mudur, sahada rejim, onların milisleri, alt unsurlar var, onlara kadar gitmiş midir, gitmemiş midir, onun analizini yapacak durumda değiliz.

DEVRİYEDE ERTELEME YOK

Ancak, biz sahada üstümüze düşen sistemi çalıştıracak işlemi yerine getirdik, bu bilgiler ilgililere muhataplarımıza verildi. Türk-Rus devriyelerine ara verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı zaman zaman devriyeler ertelenebiliyor.

500’DEN FAZLA SALDIRI

Öte yandan MSB Plan Koordinasyon Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Deniz de bakanlıkta yaptığı açıklamada, pençe harekatları kapsamında yılbaşından bu yana 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Barış Pınarı Harekat alanında unsurlarımıza yapılan 500’den fazla saldırıya misliyle karşılık verildi” dedi.

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