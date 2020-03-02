Son dakika haberler... MSB'den flaş açıklama! 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirmesinden kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." dendi.

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