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Haber Giriş: 02.03.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB'den flaş açıklama! 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB'den flaş açıklama! 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Bakanlık, öğle saatlerinde de Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyinde sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirmesinden kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." dendi.

MSBden flaş açıklama: 32 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den flaş açıklama: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 

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