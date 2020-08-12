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Haber Giriş: 12.08.2020 - 17:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB'den flaş açıklama: 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

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Son dakika haberler... MSB'den flaş açıklama: 20 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."

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