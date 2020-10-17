Son dakika haberler: MSB'den Fatih Sondaj Gemisi paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, "Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun. #MilliEnerjideYeniMüjde" notuyla yapılan paylaşımla, Fatih Sondaj Gemisi'ne ait fotoğraflar paylaşıldı.