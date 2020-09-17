Son dakika haberler: MSB: Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de gemilere koruma görevlerine devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden gemilere, koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edildiği açıklandı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz" denildi.

Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz. pic.twitter.com/2bVHQS8I1b — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2020