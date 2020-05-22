Son dakika haberler... MSB'den celp ve sevk işlemleriyle ilgili açıklama: 28 Mayıs'ta e-Devlet'ten duyurulacak

Terörle mücadele başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığı’nın COVID19 salgınına karşı aldığı tedbirler, devam eden faaliyetler ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirmesi yapıldı.

COVID-19 salgını nedeniyle video şeklinde hazırlanan bilgilendirmede şu bilgiler paylaşıldı:

BARIŞ PINARI BÖLGESİ

Barış Pınarı Bölgesine 19 Mayıs gece yarısı sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Son olay ile birlikte Barış Pınarı Bölgesinde son bir ay içerisinde 66 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgedeki barış ve huzurun devamı için keşif, gözetleme ve insani yardım/destek faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir. Bu kapsamda PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi’nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatılmış, tesislerin yeniden kullanılır hale getirilmesi için büyük çaba harcanmış ve Kasım 2019’da Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştır. Ancak, Barış Pınarı Bölgesinin güneyinde bulunan ve Terör Örgütü PKK/YPG kontrolünde olan Tişrin Hidroelektrik Santralinden sağlanan elektriğin terör örgütü tarafından kasıtlı olarak kesilmesi ve yetersiz gönderilmesi nedeniyle elektrik enerjisine ihtiyaç duyan su tesisleri yeterli seviyede çalıştırılamamıştır.

Sık sık kesilen ve zaten yetersiz olan elektrik, başta Allouk su tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel-Abyad’taki su kuyularının tam kapasite ile çalışmasını engellemiş, bölgede su sorunu yaşanmasına neden olmuş, kış koşullarında elektriksiz ve susuz yaşam, bölge halkına çok büyük sıkıntı ve zorluklar yaşatmıştır.

Unsurlarımızın yoğun çabası ve Rusya Federasyonu ile kurulan temaslar sonucu 1 Nisan 2020’den itibaren bölgenin ihtiyacı olan 70 megawattlık elektrik ihtiyacının sadece 10 megawatlık kısmının temini sağlanmış ve gerek Tel-Abyad gerekse Resulayn elektrik hatları ve trafo merkezlerinin büyük bir kısmı onarılmıştır.

PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle yetersiz olan ve sık sık kesilen elektriğe rağmen, alınan ilave tedbirlerle Allouk su tesislerinden istifade eden Tel Tamir ve Haseke’de yaşayan insanların temiz su ihtiyacı Mart ayından itibaren karşılanmıştır.

Sonuç olarak, COVID-19 virüsünün oluşturduğu gündemden faydalanmak isteyen Terör örgütü PKK/YPG’nin, Haseke bölgesine giden suyun Türkiye tarafından kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele harekâtı, yurt içinde ve dışında aralıksız ve taarruz anlayışıyla devam etmektedir. 1 Ocak’tan bu yana bütün operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1445’dir.

Son bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik olarak yurtiçinde toplam 24 orta çaplı, 2 büyük çaplı operasyon icra edilmiştir. Aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 104 terörist etkisiz hale getirilmiş; 5 adet tanksavar silahı, 2 adet uçaksavar, 3 adet keskin nişancı silahı, 2 adet Makinalı Tüfek, 26 adet piyade tüfeği, 46 adet el bombası, 104 adet fünye, 3200 adet uçaksavar mühimmatı, 3700 adet hafif silah mühimmatı, 30 adet havan mühimmatı, 88 adet roketatar mühimmatı, 80 Kg. C-4 patlayıcı madde; 340 Kg. amonyum nitrat ele geçirilmiş; 35 adet antipersonel mayın ile 67 adet EYP imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 77 mevzi, sığınak, mağara ve depo ise tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik olarak hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ay içerisinde 110.000 paket sigara, 72 kg uyuşturucu, 98.000 adet uyuşturucu hap ile 10 adet piyade tüfeği ele geçirilmiştir.

Ayrıca son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 533 şahıs yakalanmış, 10.298 şahıs hududu geçmeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 2 DEAŞ TÖ mensubu yakalanmış, 8 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu ise teslim olmuştur.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

Libya ile ilgili olarak, daha önce de ifade edildiği üzere amacımız; Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde, istisnasız tüm Libya vatandaşlarını kapsayan, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini sağlamış; bağımsız, egemen ve müreffeh bir Libya’nın oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından, BM’in tanıdığı Libya halkının meşru temsilcisi UMH’ne, U/A hukuka uygun olarak imzalanmış ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri eğitim ve danışmanlık desteği verilmeye devam edilmektedir.

TERHİS VE CELPLER

COVID-19 salgını ile ilgili olarak bir yandan etkin mücadele kapsamında gerekli çalışmalar yapılırken, diğer yandan normalleşme sürecine yönelik planlamalar da sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, terhislerin 31 Mayıs tarihinden itibaren, celplerin 5 Haziran’dan itibaren, bedelli askerlik celplerinin ise 20 Haziran'dan itibaren başlaması planlanmaktadır. Sevke tabi yükümlülüklerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde e-devlet üzerinden duyurulacaktır.

Yükümlülerin sevk tarihinden dört gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden “COVID-19” anketini doldurmaları, müteakiben yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptırmaları önem arz etmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız ayrıntılı bilgiye internet hesabımız üzerinden ulaşabilecektir.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne, toplam 19.495 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 4.682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile Harekâta hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakârlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.