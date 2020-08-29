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Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: MSB'den ''30 Ağustos Zafer Bayramı'' paylaşımı

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Son dakika haberler: MSB'den ''30 Ağustos Zafer Bayramı'' paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.'' açıklamasında bulundu.

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