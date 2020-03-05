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Haber Giriş: 05.03.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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