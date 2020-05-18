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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 17:42,Son Güncelleme:

MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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