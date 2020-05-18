DHA
Son Güncelleme:
MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle