DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 10:16,
Son dakika haberler... MSB kritik toplantının tarihini duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'nca Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile yapılacak toplantının yarın başlayacağı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askerî Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacaktır'' denildi.
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