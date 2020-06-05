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Haber Giriş: 05.06.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Son dakika haberler! MSB: Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler! MSB: Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 4 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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