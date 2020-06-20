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DHA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB, gece operasyonunun görüntülerini paylaştı: 'Hainler kaçacak delik arıyor'

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandoların, gece boyunca yürütülen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:

"Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."

BİTLİS'TE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince Tatvan kırsalında hava destekli faaliyet yürütüldü.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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