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AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MSB: FETÖ'den yargılanan 4 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

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Son dakika haberler... MSB: FETÖ'den yargılanan 4 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
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Edirne'de, haklarında FETÖ soruşturması bulunan 4 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan ve haklarında FETÖ soruşturması bulunduğu belirlenen şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.

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