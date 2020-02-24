Haber Giriş: 24.02.2020 - 14:56,
Son dakika haberler... MSB duyurdu: Sözde üst düzey teröristler Tel Rıfat'ta toplantıdayken vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
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