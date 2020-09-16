MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler...MSB duyurdu: Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme
GeriGündem Son dakika haberler...MSB duyurdu: Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler...MSB duyurdu: Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler...MSB duyurdu: Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle