DHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 12:12,
Son dakika haberler... MSB duyurdu: Teslim oldular
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu'' ifadelerine yer verildi.
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