Haber Giriş: 04.04.2020 - 09:41,
Son dakika haberler... MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
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