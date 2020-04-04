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Haber Giriş: 04.04.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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