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Haber Giriş: 03.03.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB duyurdu: Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: Rejime ait L-39 savaş uçağı düşürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.

REJİMİN DÜŞÜRÜLEN 3. UÇAĞI

Öte yandan, 2 gün önce de yine Esad rejimine ait 2 adet SU-24 tipi savaş uçağı düşürülmüştü.

Ayrıntılar geliyor...

MSB: Rejime ait iki SU-24 tipi uçak düşürüldü
MSB: Rejime ait iki SU-24 tipi uçak düşürüldü
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