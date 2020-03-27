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DHA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 17:34,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB duyurdu: O sınav ertelendi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: O sınav ertelendi
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Milli Savunma Bakanlığı'nca Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Haziran'a ertelendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.

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